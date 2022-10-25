طهران: التصدي لعشرات الهجمات السيبرانية على البنية التحتية

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران غلام رضا جلالي أن الجهات المسؤولة تصدت لـ 120 هجوماً سيبرانياً على البنية التحتية في البلاد خلال الـ 20 يوماً الماضية.

وأوضح جلالي في تصريح له اليوم أن هذه الهجمات استهدفت العديد من المرافق المهمة في البلاد، مؤكداً أنه تم التعامل مع 90 بالمئة منها.

وأشار جلالي إلى أنه لم تشهد أي دولة مثل هذا الحجم من التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن الخبراء والمختصين الإيرانيين يعملون على مواجهة هذه التهديدات.

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