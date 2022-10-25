تسوية أوضاع في دوما وعدد من بلدات الغوطة الشرقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سانا… انطلاق أعمال الجمعية العامة الثامنة عشرة لـ (أوانا) في طهران
2022-10-24
السفير ميا يبحث مع رئيس هيئة الطيران المدني العماني حركة السفر بين البلدين
2022-10-23
النقل تبحث مع هيئة الحج والزيارة الإيرانية تعزيز التعاون في مجال نقل الزوار
2022-10-23
المقداد خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان: سورية تقف إلى جانب إيران في مواجهة المؤامرة الغربية والإسرائيلية ضدها
2022-10-23
سورية ترحب بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني: يعزز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال
2022-10-23
عازف الأوكرديون السوري وسام الشاعر يقدم خبرته بورشة عمل بالجزائر
2022-10-23
سورية تشارك في مؤتمر الموسيقا العربية الـ 31 بالقاهرة
2022-10-22
محليات
بدء تسوية أوضاع المطلوبين في الغوطة الشرقية ومنطقة دوما وما حولها
2022-10-25
الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة على المنطقة الجنوبية
2022-10-25
التقانات الحيوية نحو غذاء آمن .. مؤتمر ومعرض في كلية الزراعة بجامعة دمشق
2022-10-24
مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا (قسد) بريف دير الزور
2022-10-24
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي في قرية الدمخية الصغيرة بريف القامشلي
2022-10-24
نحو عالم أفضل للمرأة.. فعالية لعدد من الجمعيات بدمشق
2022-10-24
مجلس الشعب يناقش عدداً من القضايا الخدمية
2022-10-24
رياضة
وست هام يفوز على بورنموث في الدوري الإنكليزي
2022-10-24
الإصابة تغيب مودريتش عن مواجهة لايبزيغ
2022-10-24
الروسي خاتشانوف إلى الدور الثاني في بطولة بنك إيرست المفتوحة
2022-10-24
روبيرتو يتغيب عن برشلونة حتى نهاية العام الجاري
2022-10-24
برشلونة يهزم أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني لكرة القدم
2022-10-24
نابولي يفوز على روما بالدوري الإيطالي لكرة القدم
2022-10-23
لاتسيو يفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي
2022-10-23
اقتصاد
إكثار بذار السويداء تفتح باب بيع بذار القمح للموسم الزراعي الحالي
2022-10-25
تسهيل التراخيص وتوفير الطاقة أبرز مطالب أصحاب المنشآت بمدينة حسياء الصناعية
2022-10-24
زراعة ريف دمشق: المداجن المرخصة تنتج 1600 طن من الفروج وأكثر من 877 مليون بيضة
2022-10-24
محلجا العاصي ومحردة يستلمان 2200 طن من الأقطان المحبوبة
2022-10-24
تجارة الصين الخارجية تسجل ارتفاعاً بنحو 10 بالمئة
2022-10-24
التجارة الداخلية: تشغيل ثلاثة مخابز في الغوطة الشرقية بريف دمشق
2022-10-24
بورصة وول ستريت تبدأ تعاملاتها بارتفاع
2022-10-24
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درعا.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي (داعش) في مدينة جاسم ومحيطها
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تسوية أوضاع في دوما وعدد من بلدات الغوطة الشرقية
2022-10-25
تسوية أوضاع في دوما
2022-10-25
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