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عــاجــل مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري يطرد رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي من ستة عربات حاول الدخول الى قرية الدمخية الصغيرة بريف القامشلي

تسوية أوضاع في دوما وعدد من بلدات الغوطة الشرقية

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