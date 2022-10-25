وفاة فتاتين وإصابة 13 شخصاً في حادث سير بريف السويداء

السويداء-سانا

توفيت فتاتان وأصيب 13 شخصاً آخرين، جراء حادث سير وقع اليوم على طريق المجدل المزرعة بالسويداء.

وذكر مصدر في شرطة محافظة السويداء في تصريح لمراسل سانا، أن سيارة (بيك أب) تنقل عمالاً، تدهورت على طريق المجدل المزرعة جراء انفجار عجلة، ما أدى إلى وفاة فتاتين وتعرض عدد من الركاب لإصابات، نقلوا على إثرها إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وبين مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال في تصريح مماثل، أن عدد المصابين جراء الحادث 13، إصاباتهم بين متوسطة وخفيفة ويجري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

عمر الطويل

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