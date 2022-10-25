درعا.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي (داعش) في مدينة جاسم ومحيطها

درعا-سانا
أفاد مراسل سانا بأن الجهات المختصة ضبطت كميات من الأسلحة خلال مداهمة أوكار ومقرات تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا.
يتبع…
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|مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري يطرد رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي من ستة عربات حاول الدخول الى قرية الدمخية الصغيرة بريف القامشلي
درعا-سانا
أفاد مراسل سانا بأن الجهات المختصة ضبطت كميات من الأسلحة خلال مداهمة أوكار ومقرات تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا.
يتبع…
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency