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درعا.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي (داعش) في مدينة جاسم ومحيطها

2022-10-25

درعا-سانا

أفاد مراسل سانا بأن الجهات المختصة ضبطت كميات من الأسلحة خلال مداهمة أوكار ومقرات تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا.

يتبع…

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