انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى التلفزيون في مدينة مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

موسكو-سانا

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

وأعلن عضو إدارة المقاطعة فلاديمير روغوف في تصريح نقلته سبوتنيك أن “الانفجار استهدف مبنى تلفزيون “زد ايه تي في” في مدينة مليتوبول”، مشيراً إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت في المكان.

واعتبر روغوف أن هذا الانفجار يمثل عملاً إرهابياً، موضحاً أنه أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، فيما تعمل خدمات الطوارئ في الموقع وبدأت السلطات تحقيقها في الحادث.

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