مصرع 14 شخصاً جراء حريق بسفينة للركاب في أندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 14 شخصاً حتفهم إثر حريق نشب في سفينة للركاب، كانت تقل 240 شخصاً قبالة السواحل الجنوبية لأندونيسيا.

وقالت الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ في بيان اليوم نقلته وكالة اسوشيتد برس: “إن عمال الإنقاذ والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجياً، في حين تأكد مقتل 14 شخصاً جراء الحريق.

وكانت السفينة “كيه إم إكسبريس كانتيكا 77” انطلقت من كوبانغ بمقاطعة نوسا تنغارا الشرقية متجهة إلى كالاباهي، عندما اشتعلت فيها النيران ويجري الآن التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.

يذكر أنه في عام 2018 غرقت عبارة مكتظة كان على متنها نحو 200 شخص في بحيرة عميقة بمقاطعة سومطرة الشمالية بأندونيسيا ما أسفر عن مقتل 167 شخصاً.

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