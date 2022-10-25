أوكامورا: الحرب في أوكرانيا تضعف أوروبا

براغ-سانا

نبه عضو مجلس النواب التشيكي رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة توميو اوكامورا من أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بإضعاف أوروبا والهيمنة الاقتصادية الأمريكية على السوق الأوروبية.

وأشار أوكامورا في حديث لموقع “أوراق برلمانية” الإلكتروني التشيكي نشر اليوم إلى أن الولايات المتحدة تبيع الغاز المضغوط لأوروبا بسعر أعلى مما يباع في السوق الأمريكي بأربعة أضعاف، موضحاً أن ذلك سيعزز القوة الاقتصادية للولايات المتحدة على حساب أوروبا.

بدوره اعتبر السفير التشيكي السابق يارومير نوفوتني في حديث للموقع نفسه أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا، في حين ستتحمل عواقب هذه الحرب أوروبا في كل المجالات.

وأضاف نوفوتني: إن الولايات المتحدة يمكن لها أيضا أن تعكر الاستقرار الاقتصادي لأوروبا، وأن تثير صراعا تنافسيا بين الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن تتضرر في حال تعرض الاقتصاد الأوروبي للانهيار ،أو الانكماش بل على العكس ستستغل ذلك لصالحها.

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