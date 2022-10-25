العراق.. القبض على 10 إرهابيين في محافظات عدة

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على عشرة إرهابيين، خلال عمليات نفذتها في محافظات عدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن جهاز الاستخبارات العسكرية قوله في بيان: إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظات الأنبار والبصرة وكركوك ونينوى وميسان، أسفرت عن القبض على 7 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، خلال عملية نفذتها قواتها في منطقة السوس بمحافظة كركوك.

وأشارت القيادة إلى أن مفارزها تمكنت أيضا من مداهمة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش”، وضبط عبوات ناسفة وقنابل وقذائف من مختلف العيارات في مناطق عدة بالمحافظة، مشيرة إلى أن مفارز الجهد الهندسي قامت برفع المواد وتفجيرها.

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