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وست هام يفوز على بورنموث في الدوري الإنكليزي

2022-10-24

لندن-سانا

فاز وست هام يونايتد على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب لندن الأولمبي أمس ، في ختام الجولة الـ 13 بالدوري الإنكليزي الممتاز .

سجل لليونايتيد المدافع الفرنسي كورت زوما في آخر دقيقة من عمر الشوط الأول ، بينما سجل الجزائري سعيد بن رحمة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع وست هام رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر مع مباراة مؤجلة ، بينما ظل بورنموث عند 13 نقطة في المركز الـ 14 مع مباراة مؤجلة بفارق الأهداف ، خلف إيفرتون (12 مباراة) وكريستال بالاس (11 مباراة) .

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