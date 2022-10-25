استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 19 آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من عدة محاور ، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم ما أدى الى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين بجروح.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة لنقل الجرحى الذين سقطوا خلال العدوان.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر إلى 187 شهيداً منذ بداية العام الجاري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency