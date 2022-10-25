الخارجية الروسية: قلقون إزاء مخططات الغرب نقل المواجهة في أوكرانيا إلى القوقاز

موسكو-سانا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق بلادها إزاء محاولات الغرب نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا إلى منطقة القوقاز.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها: “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الاتجاهات التي تكتسب زخماً في منطقة القوقاز بينما يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا ونرى الضغط غير المسبوق من خارج أرمينيا التي تتعرض لها و يتم اتخاذ خطوات لتشويه سمعة السياسة الروسية في المنطقة وذلك ضمن جهود حثيثة للإضرار بالروابط القديمة بين البلدين”.

وأكدت زاخاروفا على فشل محاولات الغرب والقوى الخارجية لزرع الفتنة بين روسيا وأرمينيا مشددة على تعزيز التحالف الاستراتيجي والتعاون المتعدد بين روسيا وأرمينيا لمواجهة التحديات الحالية بشكل مشترك.

ولفتت زاخاروفا إلى محاولات واشنطن وبروكسل الحثيثة لتشويه صورة روسيا أمام المجتمع الدولي وإثارة مشاعر الانتقام والمعاداة لها من خلال المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تعمل بأمرتهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency