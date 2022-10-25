روسيا: شبكة (سفيرا) تضم أكثر من 600 قمر صناعي

موسكو-سانا

أعلن دينيس مانتوروف نائب رئيس الحكومة الروسية وزير الصناعة والتجارة أن مشروع شبكة “سفيرا” الروسية الفضائية سيضم أكثر من 600 قمر صناعي روسي لضمان جودة عالية في خدمات الاتصالات الفضائية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مانتوروف قوله في حديث للصحفيين: “إن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تحقيق جودة عالية في خدمات الاتصالات الفضائية لصالح التنمية والأمن الوطني”، مشيراً إلى أن مشروع “سفيرا” يتضمن إنشاء شبكة تتكون من أكثر من 600 قمر صناعي.

وكان صاروخ النقل الروسي “سويوز-2-1بي” حمل على متنه القمر الصناعي “جونيتس-ام” والقمر التجريبي “سكيف-دي” الذي هو في الواقع أول قمر صناعي يتم إطلاقه ضمن برنامج مشروع سفيرا.

يذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع “سفيرا” تبلغ 180 مليار روبل.

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