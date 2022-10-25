بوتين يدعو لعقد قمة ثلاثية مع علييف وباشينيان في موسكو

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا لعقد قمة ثلاثية روسية أذرية أرمنية.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها: إن موسكو قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التي تكتسب زخماً في منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا إلى هناك، مشيرة إلى أنه من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية في القمة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في 14 الجاري اجتماعاً مع وزيري الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف في أستانا.

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