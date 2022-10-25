التقانات الحيوية نحو غذاء آمن .. مؤتمر ومعرض في كلية الزراعة بجامعة دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لتقانة الغذاء الذي تنظمه الهيئة العامة للتقانة الحيوية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة دمشق ، والعديد من الشركات والفعاليات الاقتصادية بمشاركة باحثين مختصين من داخل وخارج سورية ، وذلك تحت عنوان “التقانات الحيوية نحو غذاء آمن”.

ويستعرض المشاركون على مدى ثلاثة أيام محاضرات ، وبحوث علمية في مجال التقانات الحيوية الغذائية ، وتقانات التخمير وجودة وسلامة الأغذية وتكنولوجيا الغذاء وتغذية الإنسان ، والتشريعات الغذائية والأطر التنظيمية والرقابية في هذا المجال.

الدكتور نزار عيسى مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية بين في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر ، أن الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من البحوث المتميزة في المجالات المختلفة للتقانات الحيوية بهدف تطويرها واستثمارها في حل أهم المشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية.

الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لفت إلى أهمية استخدام التقانات الحيوية في تطوير الصناعات الغذائية واستثمار مخرجات المؤتمر من أجل إقامة تعاون جيد بين المؤسسات الحكومية والخاصة للنهوض بالواقع الغذائي ، وتعزيز سبل الوصول إلى منتج صحي وآمن.

ونوه الدكتور ياسين العلي رئيس مجلس إدارة شركة رعايتي للاستثمار الزراعي ، بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للتقانة الحيوية ، بهدف الاستفادة من كافة الإمكانات والأبحاث المتاحة والعمل على تطبيقها.

ويرافق المؤتمر معرض غذائي ، يشارك فيه شركات غذائية وجمعيات مختصة بالمنتجات الزراعية ، وكذلك مشاريع غذائية لطلاب من الكليات الزراعية.

عبد الرحمن سيروان المتخصص بإنتاج الأغذية الخالية من الغلوتين ، قال:نشارك في المعرض من أجل تعريف الطلاب بمنتجاتنا ، التي يحتاجها المرضى المصابين بالداء الزلاقي “سوء الامتصاص” ، مشيراً إلى أن الشركة لديها قسمان كاملان للغذاء والجودة يتم الاستعانة بهما في عملية الانتاج.

لؤي الهزيم مدير التسويق في شركة دلتا للصناعات الغذائية ، بين أن الهدف من المشاركة في المعرض التواصل مع الطلاب ، واطلاعهم على كيفية تحويل المادة الزراعية إلى صناعية.

مدير الجودة بشركة فودكو للصناعات الغذائية ، محمد عبد الباسط قال:نعرف الطلاب بنظام إدارة سلامة الغذاء الموجود في الشركة ، وكذلك قسم البحث والتطوير وكيفية توظيف الكفاءات العلمية للاستفادة من خبراتها في عمليات الإنتاج.

الدكتور بسام نضر رئيس الجمعية المركزية لتربية النحل التابعة للاتحاد العام للفلاحين ، أشار إلى أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات وعرض منتجات الجمعية الطبيعية الخالية من الملوثات والمواد الكيماوية.

ومن جامعة حلب أشارت الطالبة رنا كاتبي ، إلى أنها تشارك بمشروع تخرجها لإنتاج حليب جوز الهند الذي يستخدم في بعض الصناعات الغذائية.

هيلانه الهندي

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