نائب رئيس البرلمان المولدوفي يدعو للحوار مع روسيا

كيشنيناو-سانا

دعا نائب رئيس البرلمان المولدوفي، وسكرتير الحزب الاشتراكيين، فلاد باترينشا بلاده لاستئناف الحوار مع روسيا التي أعربت عن استعدادها لاستئناف استقبال صادرات مولدوفا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باترينشا قوله في اجتماع مع الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية المولدوفية الروسية ديميتري باتروشيف.. “من المؤسف أن أحداً في حكومة الجمهورية لم يلجأ إلى روسيا في هذه المسألة ندعو السلطات المولدوفية لاستئناف الحوار مع روسيا”.

ولفت باترينشا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مشكلة تصدير المنتجات الزراعية المولدوفية إلى روسيا وأبدت الحكومة الروسية انفتاحها على الحوار وأنه بالإمكان حل مشكلة التصدير لجميع الشركات من مولدوفا.

وكان باترينشا زار موسكو الأسبوع الماضي ووفقاً له أبدت روسيا اهتماماً بمواصلة التعاون مع مولدوفا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc