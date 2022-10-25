طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح حول معدلاتها، أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف، مرفق بكتلة هوائية معتدلة، يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها المسائية، أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً يتحول إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المنطقة الجنوبية، بعد الظهر والمساء والرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…