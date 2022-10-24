إجلاء مئات آلاف الأشخاص مع اقتراب إعصار سيترانغ من بنغلاديش

داكا-سانا

أجلت السلطات في بنغلاديش اليوم مئات آلاف الأشخاص قبل وصول إعصار “سيترانغ” إلى اليابسة وسط مخاوف من تسببه بأضرار جسيمة للمنازل والمحاصيل، وتعطل الطرق وخطوط الكهرباء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مكتب الأرصاد الجوية قوله: إنه من المتوقع أن تصاحب الإعصار الذي يقترب من خليج البنغال رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المكتب ارتفاع مياه البحر ثلاثة أمتار، وهو ما من شأنه أن يتسبب في غمر المساكن الطينية على طول الساحل واقتلاع أبراج الاتصالات وغمر الطرق.

وخزن عمال الإغاثة مستلزمات الطوارئ مثل الأغذية والقماش المشمع وأقراص تنقية المياه في مخيمات للاجئين تُؤوي أكثر من نصف مليون شخص في ملاجئ بمدينة كوكس بازار.

وأفاد اينامور رحمان وزير الدولة لإدارة الكوارث بأن جميع سكان المناطق المعرضة للخطر بطول حزام الساحل تم اجلاؤهم إلى أماكن أكثر أمناً مضيفاً: إنه تمت إقامة أكثر من سبعة آلاف مأوى من الأعاصير لاستيعاب ثلاثة ملايين نسمة.

ويبلغ عدد سكان بنغلاديش أكثر من 160 مليون نسمة وهي عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.

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