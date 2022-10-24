موسكو تطالب نظام كييف والغرب بوقف استفزازاتهما

موسكو-سانا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم نظام كييف ودول الغرب بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد (القنبلة القذرة).

وجاء في بيان للخارجية الروسية “نطالب كييف والغرب بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تقود العالم إلى كارثة نووية، وعدم تجاهل تحذيرات روسيا”، مؤكدة أن تجاهل تحذيرات موسكو من احتمال حدوث استفزاز نووي من قبل كييف يشكل تهوراً كبيراً، مشددة على وجوب ألا يتجاوز الغرب الخط الأحمر.

بدوره أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي الفريق إيغور كيريلوف اليوم أنه إذا فجّرت أوكرانيا “قنبلة قذرة” (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، ويمكن أن تغطي بولندا.

وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لخطة إعداد قنبلة قذرة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع “قنبلة قذرة”.

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