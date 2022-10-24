فرقة أورنينا الموسيقية لأول مرة بمهرجان الثقافة الموسيقية في حمص

حمص-سانا

قدمت فرقة أورنينا الموسيقية، في ثالث أيام مهرجان الثقافة الموسيقية العشرين في حمص حفلاَ موسيقياً غنائياً طربياً، تضمن فقرات موسيقية وغنائية لكبار الفنانين والملحنين.

وقدمت الفرقة مقطوعات لمحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفتحي قورة، ومحمد الموجي، ومحمد سلطان، وغيرهم.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية، أكد قائد الفرقة والمغني فيها حسام زكريا أهمية المهرجان الذي يعتبره فسحة فنية ينتظره الفنانون من مطربين وموسيقيين بكل شغف، ليقدموا ما في جعبتهم من فن وإبداع يطرب جمهور حمص الذواق.

ولفت إلى دور مهرجان الثقافة الموسيقية الذي تقيمه نقابة الفنانين بحمص، والذي بات عنواناً ثقافياً، ونافذة لجمهور حمص يطل من خلالها الفنانون، والفرق الموسيقية المتنوعة.

وأشار ريمون كبرون رئيس مجلس إدارة ملتقى أورنينا إلى أن الفرقة الموسيقية أورنينا قدمت نحو ست حفلات موسيقية منذ انطلاقتها عام 2019، ولكن هذه هي المشاركة الأولى لها في مهرجان الثقافة الموسيقية الذي يعد من أهم المهرجانات المحلية الأكبر والأوسع ثقافياً وفنياً، معتبراً أن مشاركتهم فيه يحملهم مسؤولية كبيرة، للاستمرار وتقديم الأفضل في المهرجانات القادمة.

مثال جمول

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