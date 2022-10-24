SCS-NET

فرقة أورنينا الموسيقية لأول مرة بمهرجان الثقافة الموسيقية في حمص

2022-10-24

حمص-سانا

قدمت فرقة أورنينا الموسيقية، في ثالث أيام مهرجان الثقافة الموسيقية العشرين في حمص حفلاَ موسيقياً غنائياً طربياً، تضمن فقرات موسيقية وغنائية لكبار الفنانين والملحنين.

وقدمت الفرقة مقطوعات لمحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفتحي قورة، ومحمد الموجي، ومحمد سلطان، وغيرهم.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية، أكد قائد الفرقة والمغني فيها حسام زكريا أهمية المهرجان الذي يعتبره فسحة فنية ينتظره الفنانون من مطربين وموسيقيين بكل شغف، ليقدموا ما في جعبتهم من فن وإبداع يطرب جمهور حمص الذواق.

ولفت إلى دور مهرجان الثقافة الموسيقية الذي تقيمه نقابة الفنانين بحمص، والذي بات عنواناً ثقافياً، ونافذة لجمهور حمص يطل من خلالها الفنانون، والفرق الموسيقية المتنوعة.

وأشار ريمون كبرون رئيس مجلس إدارة ملتقى أورنينا إلى أن الفرقة الموسيقية أورنينا قدمت نحو ست حفلات موسيقية منذ انطلاقتها عام 2019، ولكن هذه هي المشاركة الأولى لها في مهرجان الثقافة الموسيقية الذي يعد من أهم المهرجانات المحلية الأكبر والأوسع ثقافياً وفنياً، معتبراً أن مشاركتهم فيه يحملهم مسؤولية كبيرة، للاستمرار وتقديم الأفضل في المهرجانات القادمة.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

انطلاق فعاليات مهرجان الثقافة الموسيقية العشرين في حمص

حمص-سانا وسط حضور جماهيري كبير ضج به مسرح دار الثقافة في حمص، افتتح مساء اليوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved