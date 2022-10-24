بهدف تقليل النفايات الإلكترونية.. توحيد قابس الشاحن لجميع الهواتف الذكية

بروكسل-سانا

صدقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لوائح قانونية تفرض استخدام قابس (منفذ) شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان اليوم أن الدول الأعضاء وافقت على اللائحة التي تهدف إلى توحيد قوابس شواحن الهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية المحمولة، والكاميرات بمنفذ (يو إس بي سي).

وأَضاف البيان: إن اللوائح الجديدة التي تدخل في حيز التنفيذ العام المقبل تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية، وبحلول نهاية 2024 ستحتوي جميع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، وأجهزة ألعاب الفيديو، ومكبرات الصوت، على المنافذ الإلزامية.

ومع تطبيق القرار يمكن استخدام شاحن سلكي واحد لمختلف الأجهزة الإلكترونية، ولن تكون هناك حاجة لشراء الكابلات وأجهزة الشحن الجديدة، ومن المقرر أن تتوسع اللائحة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) عام 2026.

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