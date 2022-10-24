الإصابة تغيب مودريتش عن مواجهة لايبزيغ

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، غياب لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش عن مواجهة لايبزيغ الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي في بيان رسمي له، أن مودريتش 37 عاماً يعاني من حمل عضلي زائد نتيجة الإجهاد، لينضم بذلك إلى قائمة غيابات الفريق للإصابة، والتي تضم كلاً من كريم بنزيما، وفيديريكو فالفيردي.

ويحتل الريال صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقاط وضمن التأهل لدور الـ 16 للمسابقة.

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