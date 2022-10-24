الروسي خاتشانوف إلى الدور الثاني في بطولة بنك إيرست المفتوحة

فيينا-سانا

فاز الروسي كارين خاتشانوف على الأمريكي جيفري جون ولف في بطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس الدوري العالمي 500، المقامة في العاصمة النمساوية فيينا.

وتمكن خاتشانوف من الفوز على جون ولف بمجموعتين متتاليتين دون رد، بواقع 7-6 و5-7 في المباراة التي جمعتهما اليوم، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

وبهذا الفوز سيكون خاتشانوف 26 عاماً في الدور الثاني، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع النمساوي جوريج روديونوف الذي حل بدلاً من الإيطالي ماتيو بيرتيني، والبريطاني دانيال إيفانز.

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