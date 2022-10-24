إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم قرب القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الشيخ في البلدة، وداهمت منازل الفلسطينيين والحقول فيها وفتشتها، ثم اعتدت عليهم بوابل من قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما هاجم المستوطنون فلسطينيين ومتضامنين أجانب في أراضي العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحد المتضامنين.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا صباح اليوم، واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency