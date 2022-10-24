كورال زفارتنوتس يحيي أمسية على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أحيت فرقة كورال زفارتنوتس أمسية غنائية موسيقية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية بمناسبة أعياد تشرين المجيدة.

ونقلت الفرقة القادمة من حلب بما قدمته من معزوفات وأغان باللغتين العربية والأرمنية الجمهور الى عالم يسكنه الفن من خلال تمازج اللحن مع الغناء، ليحاكي الأفئدة برسالة تحمل الدفء والسلام.

الأمسية التي قسمت إلى فقرتين تضمنت أغاني تراثية عربية ووطنية قومية تتغنى بالوطن، إضافة إلى أغان فلكلورية تراثية، كما قدمت الفرقة معزوفات لموزارت وأغاني خاصة للكوميداس.

وعبرت المايسترو كايانيه سيمونيان ديريان التي تقود الفرقة منذ عام 2015 لمراسلة سانا عن سعادتها لتواجدها على مسرح دار الأسد، وذلك لإيصال رسائل حب باللغتين العربية والأرمنية، ومن خلال نشر الأغاني التراثية العربية والأرمنية بكل حب وسلام.

وبين رافي سلاحيان أن الفرقة عمرها 53 عاماً وتضم 45 مغنياً ومغنية من أعمار مختلفة وهي حرصت على مزج التراثين العربي والأرمني بقالب وطني يعزز صدق الانتماء للوطن.

وقدمت السوبرانو كارولين كشيشيان على مدى عشرين سنة مع الفرقة الأغاني الكلاسيكية والوطنية، وتعلمت الكثير من أسرار الموسيقا مع الفرقة، مؤكدة أن الفرقة تعمل بطاقة ملؤها الحب لدوام نجاحها وتألقها في أعمالها الفنية.

المغني يغيا كله جيان يعمل مع الفرقة منذ أكثر من ثلاثين سنة أكد على العلاقة الروحية التي تجمع أعضاء الفرقة، معتبراً الوقوف على خشبة مسرح دار الأسد باللاذقية إنجازاً مهماً وتحدياً للظروف الراهنة ورسالة على أن الموسيقا لغة عالمية لها وقعها البناء على المجتمعات.

وأشارت عازفة البيانو ليزيت سرادريان إلى أهمية العمل الجماعي ولكون الفرقة تضم أكثر من جيل وكل جيل يأخذ ويتعلم من الجيل الآخر بروح جماعية، معتبرة أن العزف هو بمثابة الروح والعمل مع الكورال يشكل حالة فريدة.

وعبر الأب باسكين كوشكاريان الراعي الروحي للأرمن الأرثوذكس لكنيسة السيدة العذراء في اللاذقية عن أهمية هذه الأمسية، مؤكداً أن الهوية السورية الواحدة تجمع الشعب السوري بكل أطيافه على حب الوطن وقائده، مبيناً أهمية الرسائل التي يقدمها الفن بكل أشكاله.

يشار إلى أن فرقة زفارتنوتس وتعني الفرح تأسست عام 1963 وانضم إليها عدد كبير من الشباب، وكانت أول انطلاقة لها عام 1968 وعملت على تقديم الأغنية العربية بالتوزيع الرباعي، ولديها مشاركات عديدة في أغلب المحافظات، إضافة الى مشاركات في لبنان وأرمينيا والأردن.

غفار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency