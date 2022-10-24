غيراسيموف يبحث مع نظيريه الأمريكي والبريطاني مخاطر استخدام نظام كييف للقنبلة القذرة

موسكو-سانا

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأمريكي مارك ميلي، والبريطاني الأدميرال أنتوني ريديكين، احتمال استخدام النظام الأوكراني لقنبلة قذرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إن غيراسيموف أجرى محادثة هاتفية مع ميلي ناقش خلالها الوضع بشأن احتمال استخدام أوكرانيا للقنبلة القذرة، كما أطلع في محادثة هاتفية أخرى نظيره البريطاني على المخاطر المتعلقة باحتمال استخدام النظام الاوكراني لهذه القنبلة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن النظام الأوكراني لديه القاعدة الإنتاجية والإمكانيات العلمية، ومخزون من المواد المشعة يمكن استخدامه في صنع قنبلة قذرة، مشيرة إلى أن العمل على صنع هذه القنبلة وصل إلى آخر مراحله.

وحذرت من أن تفجير قنبلة قذرة سيؤدى حتماً إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحة تصل إلى عدة آلاف من الأمتار المربعة.

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