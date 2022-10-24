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انتخاب ريشي سوناك رئيساً لحزب المحافظين البريطاني والحكومة

2022-10-24

لندن-سانا

أعلن حزب المحافظين البريطاني صاحب الأغلبية البرلمانية في البلاد اليوم انتخاب وزير المالية السابق ريشي سوناك رئيساً له، ليصبح فيما بعد رئيساً للحكومة خلفاً لليز تراس التي استقالت من منصبها الأسبوع الماضي وسط أزمة اقتصادية بسبب خططها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن انتخاب سوناك جاء بعد انسحاب كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من المنافسة.

ولم تتمكن موردونت من الحصول على دعم عدد كاف من أعضاء الحزب في البرلمان، بينما استطاع سوناك الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء الحزب البالغ عددهم 357 عضواً.

وتولى سوناك منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون، في الفترة ما بين شهر شباط من عام 2020 حتى شهر تموز من العام الجاري.

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