الصحة العالمية تدعو أوروبا لعدم التراخي مع ازدياد حالات كوفيد والإنفلونزا

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم أوروبا من التراخي في الإجراءات لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والإنفلونزا مشددة على ضرورة الحفاظ على اليقظة بهذا الصدد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قوله في مؤتمر صحفي اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لشلل الأطفال: الآن ليس وقت التراخي فالتلقيح يشكل أحد أكثر الأدوات فعالية ضد الإنفلونزا وكوفيد 19.

ولفت إلى أنه في بداية الخريف كانت أوروبا ودول في آسيا الوسطى بؤرة لوباء كورونا مجدداً مع تسجيلها 60 في المئة من الإصابات الجديدة في كل أنحاء العالم لكن عدد الوفيات وحالات الدخول إلى العناية المركزة كانت طفيفة بسبب اللقاحات.

وحول فيروس شلل الأطفال قال كلوغه إنه تم القضاء على هذا المرض الذي يصيب الصغار بشكل أساسي عبر اللقاح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc