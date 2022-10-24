الاحتلال يغلق مدخل قرية النبي صالح في رام الله

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية وجرفت أراضي زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على مدخل قرية النبي صالح، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية المحاذية للبرج العسكري المقام عند مدخل القرية.

يذكر أن الاحتلال يغلق بشكل شبه يومي البوابة الحديدية على مدخل القرية، ما يعيق حركة الفلسطينيين، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة ووعرة، للوصول إلى وجهاتهم.

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