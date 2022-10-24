إخماد حريق في منزل بحي السبيل في درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا حريقاً نشب ظهر اليوم في منزل بحي السبيل بسبب اسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة سيدة بحالة اختناق وإسعافها إلى المشفى.

وأوضح مصدر في الفوج أن الحريق تسبب بأضرار مادية في المنزل، فيما قامت كوادر فرع الهلال الأحمر بإسعاف صاحبة المنزل إلى مشفى درعا الوطني.

وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الدكتور يحيى كيوان أن السيدة أصيبت بحالة اختناق، جراء استنشاق الدخان وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها وهي بحالة جيدة.

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