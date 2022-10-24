لافروف: لدينا معلومات محددة حول تحضير كييف لاستخدام (قنبلة قذرة)

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعلومات المتوافرة لدى روسيا حول تحضير النظام الأوكراني لاستخدام “قنبلة قذرة” ليست نابعة من فراغ، وإنما تستند إلى أدلة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “لدينا معلومات محددة حول المؤسسات والمعاهد العلمية في أوكرانيا، والتي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لصنع تلك القنبلة القذرة” مضيفاً: “هناك معلومات أعدنا التحقق منها من خلال القنوات المناسبة تؤكد أن هذه ليست شبهات فارغة، بل يوجد سبب جدي للاعتقاد بأن مثل هذه الأمور قيد التخطيط”.

وأشار لافروف إلى أن الدبلوماسيين الروس اتخذوا كل الخطوات اللازمة لبحث هذه القضية في المنصات الدولية، والتي يفترض أن تبدأ اليوم.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حذر أمس خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأمريكي لويد أوستن، والفرنسي سيباستيان لوكورنو، والبريطاني بن والاس، والتركي خلوصي أكار من خطر استخدام نظام كييف المحتمل لـ “قنبلة قذرة”، بهدف اتهام روسيا وتأليب المجتمع الدولي عليها.

من جهة أخرى شدد لافروف على استمرار التزام روسيا بتوريد الحبوب وفق الاتفاقات المبرمة، رغم العقوبات المعرقلة لذلك التي يفرضها الغرب داعياً الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها لضمان التوريدات الروسية.

وقال لافروف: “هناك بعض الدول التي تقوم بإعاقة إيصال المواد والبضائع الروسية إلى الأسواق، ولكن روسيا لا تزال ملتزمة بتنفيذ كل تعهداتها بالصفقات”، مشيراً إلى أن هناك نحو 7 بالمئة فقط من الحبوب تصل للدول الأكثر حاجة من الموانئ الأوكرانية فيما تذهب معظم الكميات إلى أوروبا.

ولفت لافروف إلى أن على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم بيانات حول حركة الحبوب بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، معتبراً أن سياسة الغرب تُعقد من مسار التجارة العالمية، وتزيد من أزمة الطاقة، وتحاول الضغط على الدول المنتجة للغاز والنفط.

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