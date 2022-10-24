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الأعلاف تفتتح دورة علفية جديدة لمربي الأبقار وتعدل مقنن الأغنام والماعز

2022-10-24

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف اليوم عن افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الأبقار بكل فروعها في المحافظات عدا الحسكة، اعتباراً من 1-11-2022 ولغاية 29-12-2022.

وأوضحت المؤسسة أنها خصصت مقنناً علفياً قدره 100 كغ “جاهز حلوب” للرأس الواحد، مشيرة إلى أنه يحق للمربين استلام كمية 30 كغ من مادة النخالة في المراكز، التي لا تتوفر فيها مادة “جاهز حلوب جريش” أو “كبسولة”، كما ويحق للمربي استبدال مخصصاته من مادة “جاهز حلوب” بكمية 30 كغ نخالة، إذا رغب بذلك، فيما حددت المؤسسة كمية المقنن في محافظة الحسكة بـ 30 كغ نخالة للرأس الواحد من الأبقار.

ولفتت المؤسسة إلى أنها عدلت المقنن العلفي الممنوح لمربي الأغنام والماعز في كل فروعها في المحافظات ليصبح 10 كغ نخالة للرأس الواحد من الأغنام والماعز، موضحة أنه يحق للمربين الذين استلموا مخصصاتهم من مادة النخالة استلام الكميات الإضافية إن رغبوا بذلك.

مهران معلا

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