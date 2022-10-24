ناريشكين: اقتناع واشنطن بقدرتها مواجهة روسيا في أوكرانيا أمر خطير

موسكو-سانا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين أن اقتناع الولايات المتحدة الأمريكية قصير النظر في قدرتها على مواجهة روسيا في أوكرانيا لفترة طويلة محفوف بأخطر العواقب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ناريشكين قوله في افتتاح لمعرض مخصص للذكرى الستين لأزمة الصواريخ الكوبية “أزمة الكاريبي” في المتحف المركزي للقوات المسلحة الروسية بالعاصمة موسكو: “ما زالت النخب الأمريكية تعتقد أن بإمكانها القيام بالعدوان على بلادنا مهما طالت المدة، وهو ما يلقي بحياة الآلاف من المواطنين الأوكرانيين والمرتزقة في محرقة العمليات العسكرية، وتلك القناعة قصيرة النظر محفوفة بأخطر العواقب”.

وأضاف ناريشكين: “لا يوجد في القيادة الأمريكية الآن شخصية مساوية للرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي أدرك خلال أزمة الكاريبي ما يمكن أن تؤدي إليه مواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن”.

و”أزمة الكاريبي” مصطلح أطلق على التوتر الذي شهده شهر تشرين الأول من عام 1962 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، عندما كان كلا البلدين على حافة استخدام الأسلحة النووية.

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