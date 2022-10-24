خيرسون: قصف صاروخي أوكراني على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

موسكو-سانا

أعلن متحدث في خدمة الطوارئ بمنطقة خيرسون أن القوات الأوكرانية أطلقت 19 صاروخاً من أنظمة هيمارس الأمريكية الصنع، وأولخا على مدينة نوفايا كاخوفكا، ومحطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث قوله: “تم إسقاط جزء من هذه الصواريخ بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي، فيما أصابت 3 منها مبنى المحطة… ويتم حالياً تدقيق المعلومات حول وقوع إصابات”.

من جانبه أفاد رئيس إدارة المدينة فلاديمير ليونتيف بأن القصف لم يؤد إلى أي دمار جدي في المحطة، مؤكداً أن عملها لا يزال مستمراً.

وتؤكد السلطات المحلية أن القوات الأوكرانية تقصف المدينة، وأراضي المحطة كل يوم تقريباً بما يصل إلى 120 صاروخاً.

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