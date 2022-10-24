للمرة الرابعة… مجلس النواب اللبناني يؤجل جلسة انتخاب رئيس جديد

بيروت-سانا

أجل مجلس النواب اللبناني اليوم للمرة الرابعة على التوالي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 114 نائباً من أصل 128 شاركوا في جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد فرز الأصوات لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، فيما صوت 50 نائباً بورقة بيضاء.

وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الـ 27 من تشرين الأول الجاري.

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