كنعاني: واشنطن تتبنى سلوكاً مخادعاً تجاه إيران

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن واشنطن تتبنى سلوكاً مخادعاً تجاه إيران، حيث ترسل لها رسائل عبر أطراف عدة، بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار معها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: “إن واشنطن تريد العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن هذه الخطوة”، لافتاً إلى أنه في إطار مفاوضات إلغاء الحظر توصلنا إلى تفاهمات جيدة، لكننا نريد التفاوض للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.

وأوضح كنعاني أن المشكلة هي الازدواجية في السياسة الأميركية فهم يقولون شيئاً، ويفعلون شيئاً آخر وأضاف: “إن إيران ستلتزم بنتائج المفاوضات وهي طالما التزمت بتعهداتها”، مؤكدا أن رسالتنا الواضحة هي الالتزام، حيث نلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة بشرط أن يلتزم الجانب الأميركي أيضاً ببنودها”.

وشدد كنعاني على أن إيران دولة قوية ولن تضطر إلى التنازل عن طريق الاستفزاز والتهديد أو التدخل في شؤونها الداخلية.

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