مقتل جندي باكستاني ومسلح في حادثي إطلاق نار شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني مقتل جندي ومسلح في حادثين منفصلين لتبادل إطلاق النار بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن المكتب الإعلامي للجيش قوله في بيان: “إن مسلحين فتحوا النار على نقطة عسكرية في المنطقة الحدودية لقطاع حسن خيل في منطقة وزيرستان الشمالية بالإقليم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل عنصر من الجيش”.

وفي حادث منفصل وفقاً للبيان، قتل مسلح في عملية أمنية في منطقة شالوبار في الإقليم، كما تم ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزته.

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