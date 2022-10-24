الاحتلال يمنع المزارعين من دخول أراضيهم في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في مدينة سلفيت، فيما سرق مستوطنوه ثمار الزيتون من أراضي بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الثلاث المقامة على طول الجدار في منطقة الهواية بالمدينة، ومنعت قاطفي الزيتون الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون حقول الزيتون في بلدة سبسطية شمال نابلس وسرقوا ثمارها.

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