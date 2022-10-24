ضبوط بحق أصحاب مخابز خاصة في درعا لمخالفات تتعلق بنقص الوزن والإخلال بمواعيد العمل

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ضبوطاً بحق أصحاب مخابز خاصة، لمخالفات تتعلق بنقص وزن ربطات الخبز والإخلال بمواعيد العمل.

رئيس شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وسام دخل الله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن الضبوط طالت مخبزين خاصين في بلدة محجة بسبب نقص وزن، وثلاثة في مدينة الصنمين بسبب الإخلال بمواعيد العمل، مبيناً أن الضبوط تم تحريرها وفقا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وأضاف: “إن دوريات حماية المستهلك نظمت أمس أربعة ضبوط بحق أصحاب محال منظفات وسمانة في مدينتي درعا والحارة، بسبب عدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية، كما نظمت ضبطاً بحق محل ألبسة في حي السبيل بمدينة درعا لمخالفة تتعلق بعدم وجود لوحة تبين حق المستهلك في الاستبدال والإعادة.

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