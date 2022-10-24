سيلوانوف: روسيا تتخلص تدريجياً من الدولار واليورو

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تتخلص بشكل تدريجي من الدولار واليورو في سوقها كونهما “عملتين سامتين”، ما يؤدي إلى تعزيز الروبل.

وقال سيلوانوف في مقابلة نقلتها وكالة سبوتنيك: “إن الانفصال عن الدولار واليورو بدأ بالفعل، وسيتم استبدال الروبل بسلع التصدير حيثما كان ذلك ممكنا”.

وأضاف سيلوانوف: “لا تخطط وزارة المالية الروسية للتخلي تماماً عن ربط العملة بالدولار من أجل تبادل السلع، ومع ذلك لأغراض ضريبية تتم إعادة حساب سعرها إلى الروبل”، مشدداً على أن ذلك لن يبقى إلى الأبد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن روسيا ستواصل التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مقابل صادرات موارد الطاقة الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency