الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة يشمل طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الجنوبية الشرقية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وشمالية غربية في المناطق الشمالية والجزيرة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المنطقة الجنوبية بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….