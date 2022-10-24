دونيتسك: إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني

موسكو-سانا

أعلن مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة 5 مدنيين بجروح مختلفة إثر قصف أوكراني على أراضي الجمهورية، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صادر عن المكتب قوله: إن القصف الأوكراني استهدف مناطق سكنية عدة في الجمهورية، مشيراً إلى أن من بين المصابين أحد المراسلين الصحفيين.

وتواصل قوات نظام كييف استهداف المناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ما يتسبب بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

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