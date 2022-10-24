قتيلان على الأقل جراء الإعصار روزلين الذي اجتاح غرب المكسيك

مكسيكو-سانا

أدى الإعصار روزلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك أمس إلى مقتل شخصين على الأقل، وتدمير منازل وطرق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خورخي بينيتو رودريغيز مسؤول الأمن في ولاية ناياريت قوله: “إنه تم العثور على شخص متوف في روسامورادا، فيما أفادت إدارة حماية المواطنين ومكافحة الحرائق في وقت لاحق بأن رجلاً يبلغ الثمانين توفي عندما انهار هيكل ثقيل في منزله في جزيرة ميكسكالتيتان.

ودفع الإعصار السكان إلى الاحتماء من الرياح شديدة القوة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير: “إن الإعصار ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية مصحوباً برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومتراً في الساعة.

وقبيل وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، خفض تصنيف روزلين من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس سفير سمبسون للأعاصير مع تراجع في قوته بعد بلوغه اليابسة.

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