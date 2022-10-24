مقتل تسعة أشخاص بهجوم إرهابي على فندق جنوب الصومال

مقديشو-سانا

قتل تسعة أشخاص وأصيب 47 آخرون اليوم جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو جنوب الصومال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الأمن بولاية جوبالاند يوسف حسين عثمان قوله في بيان إن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت بسيارة مليئة بالمتفجرات اجتماعاً أمنياً في فندق بمدينة كيسمايو وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف مشيراً إلى أن قوات الأمن تمكنت من قتل الإرهابيين المنفذين للهجوم.

ويخوض الجيش الصومالي حرباً منذ سنوات ضد حركة الشباب المتطرفة التي تبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

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