وفاة شاب جراء سقوطه من سطح بناء في اللاذقية

اللاذقية-سانا

توفي شاب جراء سقوطه من سطح بناء يقطن فيه في حي مشروع الصليبة بمدينة اللاذقية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن معلومات وردت إلى قسم شرطة الصليبة حول سقوط شاب يدعى (يزن ج) من مواليد 2004 من سطح البناء الذي يقطن فيه من الطابق الثامن وعلى الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان وتم إسعافه إلى المشفى الوطني باللاذقية ليفارق الحياة هناك متأثراً بإصابته البليغة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي وأفاد ذووه بأنه يعاني من مرض نفسي مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

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