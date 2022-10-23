هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي-سانا

ضربت هزة أرضية، بلغت شدتها 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة راباول الساحلية في بابوا غينيا الجديدة.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الهزة وقعت على بعد 45 كيلومتراً غرب مدينة راباول، وعلى عمق 226.8 كيلومتراً تحت سطح البحر دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية، أو أضرار مادية.

وتقع بابوا غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً، بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.

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