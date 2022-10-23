ضبط كميات من الدقيق التمويني والقمح في مطحنة مغلقة باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مطحنة مغلقة قرب مدخل المدينة تحوي كميات كبيرة من مادتي القمح والدقيق التمويني بغرض الاتجار بهما في السوق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية في اللاذقية المهندس أحمد زاهر أنه من خلال متابعة العمل في الأسواق تبين وجود مادة الدقيق الأبيض من إنتاج المطحنة، حيث تم ضبط الكميات فيها رغم أنها متوقفة عن العمل منذ حوالي 3 أشهر.

وأشار زاهر إلى وضع المطحنة تحت المراقبة لمعرفة السيارات الداخلة والخارجة إليها وعند دخول إحدى السيارات تم ضبطها وطلب المؤازرة من فرع الأمن الجنائي مبيناً أنه عند التحقق من موجودات المطحنة تبين وجود 3 عنابر اثنان منها مليئان بمادة القمح البلدي التي من المفترض تسليمها للمؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى كميات من الدقيق التمويني.

ولفت زاهر إلى إبلاغ فرع المؤسسة السورية للحبوب لجرد الكميات التي ستتم مصادرتها وتسليم الدقيق إلى فرع المخابز إضافة إلى متابعة التحقيقات لدى فرع الأمن الجنائي لمعرفة مصادر هذه الكميات.

بسام الابراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency