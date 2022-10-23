النقد الدولي يتوقع ارتفاع نفقات المعيشة في أوروبا بسبب أزمة الطاقة

واشنطن-سانا

توقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب أزمة الطاقة بارتفاع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7 بالمئة في العام الحالي و9 بالمئة في المستقبل.

ووفقاً لتقرير النقد الدولي الذي نقلته وكالة تاس فإن “ارتفاع أسعار الوقود يمثل اضطراباً كبيراً في جانب العرض للشركات الأوروبية ولاسيما التي تستهلك كثيراً من الطاقة في أنشطتها التصنيعية” مشيراً إلى أن “أسعار الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة بنسبة 7 بالمئة في نفقات المعيشة في عام 2022 و9 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2021”.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الشركات الأوروبية قيدت بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في قطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم موضحاً أن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا توقف عملياً ما أغرق القارة في أزمة طاقة.

ورأى أن إعلان مجموعة السبع في أيلول الماضي عزمها محاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي أثار المزيد من الانقسام في أسواق الطاقة.

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