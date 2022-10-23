تمديد حصرية خدمات المؤسسة السورية للبريد لمدة خمس سنوات

دمشق-سانا

مددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصرية الخدمات الممنوحة للمؤسسة السورية للبريد لمدة خمس سنوات بدءاً من الثامن والعشرين من الشهر القادم.

وأوضح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي في تصريح لمراسلة سانا أن تمديد الحصرية جاء لمنح المؤسسة الفترة الكافية لتصبح قادرة على منافسة المرخص لهم الآخرين في قطاع البريد والقيام بدورها كمشغل عام حكومي للخدمة بجودة خدمات عالية وأسعار منافسة.

ولفت جنيدي إلى أن الخدمات الحصرية الممنوحة تتضمن استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل والرزم البريدية والطرود التي يقل وزن كل منها عن قيمة تقدرها الهيئة، وكذلك الأمر بالنسبة للبعائث البريدية الحكومية وإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية لاستعمالها وبيعها.

وقال جنيدي إن من الخدمات أيضا إصدار البطاقات البريدية ذات الأثر القانوني المنصوص عنها واستلام وتسليم حوالات الإيجار وتركيب صناديق البريد للاستخدامات المختلفة، مبيناً أنه يمكن للهيئة تعديل قائمة الخدمات الحصرية دون الإخلال بشروط الترخيص الممنوح للمؤسسة.

وأشار جنيدي إلى أن مدة الحصرية تحدد بخمس سنوات يمكن تمديدها بقرار من الهيئة، فيما تؤول قيمة بدلات الترخيص الابتدائي والأجور السنوية التي يدفعها المرخص لهم للهيئة خلال مدة الحصرية إلى المؤسسة.

بدورها بينت المؤسسة السورية للبريد أن التمديد جاء بعد الحصول على موافقة مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على مذكرتها لتطوير خدماتها الحالية وتقديم خدمات جديدة من خلال مراكز الفروع والمكاتب البريدية.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency