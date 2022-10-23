تدهور صهريج محمل بالسائل الإسفلتي على طريق بانياس القدموس

طرطوس-سانا

تدهور صهريج محمل بالسائل الاسفلتي على طريق بانياس القدموس بريف طرطوس.

مدير المواصلات الطرقية في طرطوس حسين ناصر أوضح في تصريح لمراسل سانا أن صهريجاً محملاً بالسائل الاسفلتي تابعاً للشركة العامة للطرق والجسور تدهور اليوم على طريق بانياس القدموس في قرية بارمايا ما أدى لإصابة السائق بجروح.

ولفت ناصر إلى أن العمل مستمر من قبل ورشات المواصلات الطرقية وشركة الطرق والجسور وإدارة المرور على إزالة آثار الحادث عن الطريق تجنباً لأي انزلاق للسيارات العابرة.

ذو الفقار ابوغبرا

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