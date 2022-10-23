فرقة موزاييك تعزف على طريق الحرير

حمص-سانا

إلى عوالم موسيقية متنوعة جابت الشرق والغرب أخذت فرقة موزاييك الموسيقية جمهور حمص معها على طريق الحرير، حيث اقتطفت من كل بلد يقع على هذا الطريق قطعة موسيقية قدمتها بحرفية وتقنية أمتعت الجمهور وذلك خلال مشاركتها بمهرجان الثقافة الموسيقية العشرين الذي تقيمه نقابة الفنانين بحمص.

وقدمت الفرقة مجموعة معزوفات صينية وإيرانية وأرمنية وفرعونية وإيطالية إضافة لموسيقا تراثية عربية من بلاد الشام والنيل والرافدين، وذلك من خلال قصة أرام الذي انطلق من الصين عبر طريق أسماه طريق الحرير ليتعرف على موسيقا كل البلدان التي تقع على هذا الطريق.

وقال قائد الفرقة الدكتور ماريو بطرس لمراسلة سانا.. نحن كشباب نسمع كثيراً عن طريق الحرير وأهميته، ما دفعنا للبحث عنه والتعرف إليه، فوجدناه يجمع بلدانا وثقافات متنوعة ومختلفة، موضحاً أن حفلهم الموسيقي البانورامي شمل 13 بلداً على الطريق وتعرف الجمهور فيه على تراث ولغة وموسيقا كل بلد.

وأضاف بطرس أن العمل يقدم لأول مرة من نوعه في حمص واستغرق التحضير له نحو 6 أشهر للوصول إلى يوم الحفل، مبيناً تنوع المقطوعات بين الشيراز والحريم وأوغاريت وأنشودة ايزيس وميدلي وادي النيل وآسيا الصغرى والأناضول وبلاد الرافدين وبلاد الشام وزوربا اليوناني.

وعبر عدد من الشباب المغنين الذين أدوا أغاني بلغات ايطالية وهندية وتركية وفرعونية عن سعادتهم بهذا الحفل الذي لاقى حضوراً وتشجيعاً منقطع النظير، مؤكدين أهمية احتضان نقابة الفنانين لهم وتقديم كل الدعم والرعاية ليكونوا إحدى الفرق الموسيقية التي تشارك في هذا المهرجان.

وأكد الفنان أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص أهمية ما قدمته فرقة موزاييك الشبابية من عرض موسيقي بانورامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، معتبراً أن ما قدمه شباب موزاييك نمط موسيقي جديد وجميل ويقدم لأول مرة على مسرح حمص.

مثال جمول

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